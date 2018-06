7 artistes recevront leur carte professionnelle

Rédaction web

9 dossiers ont été examinés mardi lors d'une séance présidée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.L'arrêté du Conseil des ministres du 7 juillet 2016 pris pour l'application de la loi du Pays du 19 mai 2016 portant reconnaissance des professions artistiques et diverses mesures en faveur de l'art en Polynésie française permet aux artistes qui s'inscrivent dans le domaine des Arts visuels et graphiques, arts audio et sonores, littérature, arts multidisciplinaires et interdisciplinaire, et arts du spectacle de bénéficier d'aide à la promotion de l'expression artistique (formation des artistes dans le cadre de la réglementation prévue à cet effet, aide à la création et à la diffusion d'œuvres, aide individuelle à la création artistique et littéraire), et de dispositions fiscales particulières (exonération en régime intérieur, exonération à l'importation).La commission s'est prononcée favorablement en faveur de 7 demandes de cartes d'artistes ayant trait à la sculpture, à la gravure, à la peinture et à la musique.