68 infractions relevées en deux heures lors de contrôles routiers à Tahiti

Ce vendredi soir, de 22 heures à minuit, plusieurs points de contrôles ont été déployés par les forces de l’ordre de part et d’autre de la zone urbaine de l’île de Tahiti, sur la commune de Pirae et sur la commune de Punaauia. Ces contrôles routiers avaient pour principal objectif de contrôler la vitesse, l’alcoolémie, les stupéfiants, mais aussi de vérifier que les usagers de la route portaient bien leurs équipements de sécurité : ceintures pour les automobilistes et casques pour les deux-roues.Lors de cette opération, 68 infractions ont été relevées, dont notamment :- 26 conduites sous l’empire d’un état alcoolique- 1 excès de vitesse- 3 détentions et usage de stupéfiants (cannabis)- 1 échappement bruyant à cyclomoteur- 35 amendes diverses- 1 conduite malgré une suspension de permis- 1 recel de moto volée