60 jours d’arrêt pour Mateia Hiquily

Rédaction web avec J-B Calvas

Mateia Hiquily a été agressé au Sugar, à Papeete, dans la nuit de samedi à dimanche comme l’ont révélé nos confrères de Polynésie Première. Des violences qui lui auraient causé d’importantes fractures au niveau du visage.Le jeune surfeur a été transporté au centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) où il a été opéré.Dans un premier temps, les médecins lui ont prescrit 21 jours d’interruption temporaire de travail (ITT). Mais au vu de la gravité de ses blessures, cet arrêt a été porté à 60 jours.Son agresseur présumé a été arrêté. Le parquet souhaitait qu'il soit jugé en comparution immédiate, jeudi, et d’ici là, l’envoyer en détention provisoire. Lundi, le juge des libertés et de la détention (JLD) n’a pas suivi les réquisitions. Le mis en cause a été remis en liberté. Il est attendu dans les mois qui viennent devant le tribunal pour être jugé.