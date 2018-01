60 ans d’Air Tahiti : une exposition pour « pouvoir raconter ce qui n’a pas été raconté »

Rédaction web avec Davidson Bennett

Des avions et des hommes. L’exposition sur les ailes des îles se tient jusqu’au 18 mars. L’association mémoire polynésienne, Porinetia ! Ha’amanao ! retrace l’histoire de l’avation locale entre les îles du fenua et des hommes et femmes qui l’ont fait au travers de photographies, de cartes postales et d’anciens modèles.Le président de l’association, Jean-Christophe Shigetomi, souhaite transmettre le souvenir de ces époques. Une idée qui lui trottait dans la tête depuis de nombreuses années mais qu’il n’avait pas eu l’occasion de mettre en œuvre. Les 60 ans d’Air Tahiti ne pouvait pas représenter une meilleure occasion.Pour réaliser cette exposition, l’association s’est appuyée sur le livre l’Aviation à Tahiti de Jean-Louis Saquet. De là, les membres de mémoire polynésienne ont voulu « continuer l’histoire. »Jean-Christophe Shigetomi expose :« La documentation utilisée est très importante. Elle vient des fonds familiaux ou quasi-officiel. Il fallait arriver à choisir celle que les gens ne connaissaient pas. »Pour le président, il souhaite aller plus loin que l’histoire déjà connue du grand public. Un véritable travail de recherches a été réalisé. L’association a voulu remonter le temps. Le président continue :« L’objectif de cette exposition, c’est aussi de pouvoir raconter ce qui n’a pas été raconté. Nous souhaitons présenter ce qui n’a pas été dit. Cette exposition est toujours articulée autour de l’Homme. Ce n’est pas la grande histoire que nous racontons, c’est la petite histoire. »Entre les photographies et les modèles d’antan, les anecdotes se sont fait une place. Le président de l’association a voulu aussi raconter cette histoire émaillée de faits parfois insolites. Des histoires dans l’Histoire qui font que l’aviation locale est unique en son genre.