6 courses, 1000 participants : retour sur le XTerra 2019

Rédaction web avec Kelani Chene (Images Revahere Materouru)

Pour l’organisateur, Jean-Michel Monot, cette course est compliquée à mettre en place mais une belle expérience pour les participants. "Même les champions qui terminent devant (…) nous disent tous que c’était certainement la course la plus difficile qu’ils aient fait sur une telle distance (…) on le savait on a un relief particulier, ce n’est pas facile, ça se mérite la Polynésie (…) c’est un sport qui ne se monte pas en une semaine, c’est plus de 6 mois de travail à l’avance", explique-t-il.Samedi matin, place à la XTerra Tupuna Trail, avec 45km de course à pied. 700 athlètes se sont prêtés au jeu. Malgré la difficulté du parcours, Mathieu Blanchard, vainqueur de la course est très satisfait de son résultat. Le paysage paradisiaque de nos îles l’a également marqué : "Le terrain est très technique, il y a beaucoup de challenge, c’est un jeu de courir pendant les 45km ici à Tahiti (…) j’ai eu beaucoup de plaisir finalement (…) ici c’est le paradis entre la montagne et la mer", nous dit-il.Il est suivi de Thomas Lubin, premier polynésien à accéder au podium de la Tupuna Trail. Cédric Fleureton, triathlète français deux fois vice-champion d’Europe accède à la 3place.