5ème édition du trail Rauto'a : de belles vues et du défi

"Ceux qui voulaient des choses un peu plus dures, ils seront servis cette année", lance avec enthousiasme Olivier Faua à propos du trail Rauto’a. La 5ème édition de cette course de Mahaena aura lieu le 11 août prochain. Le président de l’association des chasseurs fait partie de l’organisation.Cette année, le trail sera un peu plus dur que les éditions précédentes. Olivier Faua reprend : "Il y a de belles vues, de belles photos à faire… Mais cela ne va pas être facile pour tout le monde. Il y a plus de montées…"Organisée par l’AS Rauto’a et l’AS Punaruu, la course a attiré l’an dernier plus de 530 participants. Le 11 août prochain, le départ de la course sera donné à 7 heures, sur la plage de Anapu.