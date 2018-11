59 pongistes au tournoi international de Tahiti

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Le tournoi international de Tahiti de tennis de table est la 4e étape de l’Oceania Cup et aussi un rendez-vous pour mesurer son niveau de jeu, en double ou en simple. Les meilleurs pongistes de Tahiti et des îles ont été réunis ce week-end au gymnase de Arue pour ce tournoi.Pour encadrer les joueurs, la fédération tahitienne de tennis de table a fait appel à Océan Belrose. En métropole, le pongiste polynésien fait partie des 400 meilleurs joueurs français. Il apporte son regard et son expertise, et s’est dit "surpris par le niveau qui a augmenté".L’Australien Rohan Dooria est l’unique participant étranger du tournoi. Lui aussi vise sa qualification. Il est l’un des deux pongistes sélectionnés de son équipe nationale. Rapide dans son jeu, le joueur de Canberra n’a jamais affronté Ocean Belrose."Il a beaucoup d’expérience, confie l'Australien au sujet d'Océan Belrose. Il joue depuis plus longtemps que moi et il participe à de nombreux tournois à l’étranger. J’ai regardé des vidéos et je pense que le match sera intéressant."Cette 4e étape de l’Oceania Cup permet aussi aux pongistes des îles de se former aux règles de l’arbitrage. Une formation spécifique a été dispensée par Patrick Ringel, un juge arbitre international.Au total, 59 joueurs ont participé au tournoi. Seuls les 8 meilleurs joueurs homme et femme se retrouveront lors de la grande finale à Bora Bora en mai prochain.La fédération tahitienne de tennis de table compte 250 licenciés.