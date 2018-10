5000 cachets de stéroïdes anabolisants saisis par les douanes

Rédaction web avec communiqué

C'est lors d'un contrôle de dédouanement que les agents du bureau de douane du port de Papeete, aidés par leurs collègues de la brigade, ont découvert le colis en provenance de métropole et à destination d'un habitant de Tahiti.Les douaniers ont trouvé à l'intérieur, 5000 cachets de stéroïdes anabolisants.Les analyses effectuées en métropole auprès du Service Central des Laboratoires des douanes et de la DGCCRF ont confirmé le caractère médicamenteux des marchandises découvertes, soulignent les douanes dans un communiqué. Les cachets ont été saisis. Les destinataires ont dû s'acquitter d'une forte pénalité douanière. Ils avaient tenté de se procurer ces stéroïdes à la fois pour augmenter leur masse musculaire et pour perdre du poids.Les stéroïdes sont généralement utilisés dans les milieux sportifs, notamment le culturisme. Ces cachets sont interdits de commercialisation et sont prohibés en Polynésie française au titre du code de la santé du Pays.Cette saisie est la plus importante jamais réalisée par la douane depuis celle effectuée le 11 septembre dernier , lorsqu'ils avaient détecté 66 ampoules injectables de stéroïdes et 1346 cachets d'anabolisants dans le circuit postal".