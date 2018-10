5 hôtels polynésiens dans le top 20 des "Meilleurs resorts dans la région Australie et Pacifique sud"

C'est une belle reconnaissance pour les cinq hôtels de luxe qui font tous partie du groupe Pacific Beachcomber : selon les 429 000 lecteurs du célèbre magazine Condé Nast Traveler, ils ont intégré le classement des 20 "Meilleurs resorts dans la région Australie et Pacifique Sud". Les lecteurs ont partagé leurs expériences par le biais d'évaluations et de commentaires. Pour ces nouveaux Readers' Choice Awards , le magazine souligne qu'ils avaient tendance à privilégier le confort et le bien-être personnel, et des hôtels plus petits, disposant de Spa.