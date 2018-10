5 821 pieds de paka découverts en deux jours

D'après un communiqué

Du 10 au 11 octobre, une opération de lutte contre la culture illicite du cannabis a été menée par les compagnies de gendarmerie départementale des Archipels et des Îles-du-Vent, sur les îles de Maupiti et de Tahiti. Au total, 5 307 plants ont été découverts sur 19 plantations à Maupiti et sur ses motu attenants, et 514 plants sur Mahina, Paea et Taravao. Les propriétaires identifiés seront convoqués prochainement devant le tribunal correctionnel de Papeete.Ces résultats sont le fruit de la collaboration entre les policiers municipaux de la commune de Maupiti, le Dauphin N3 et des militaires du Comgend-PF.