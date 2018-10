4e édition du Heiva Tārava : un groupe des Tuamotu pour la première fois

Après avoir fait le tour des chants en concours au Heiva i Tahiti, la quatrième édition du Heiva Tārava Rau accueille 7 groupes de chants polyphoniques dont 6 primés au Heiva 2018 : Tamarii Mataiea, Pupu hïmene tamarii Vairao, Te Pape Ora nö Papofai, Tamarii Mahina, Tamarii Rapa nö Tahiti et Tamanui Apatoa nö Papara. Le septième groupe, Te reo Tamarii Rautini, est originaire de Arutua et permettra de faire entendre les chants des Tuamotu. Une première dans l'histoire du Heiva Tārava.



L'occasion pour le public de découvrir les spécificités du chant des Tuamotu, mais aussi des îles Australes, des îles Sous-le-Vent et le traditionnel tārava Tahiti. Enfin, pour clore cette rencontre, tous se réuniront sur un hīmene ‘āmui (chant d’ensemble) écrit par mama Iopa, recréant de nouveau l’un des plus grands chœurs de chants polyphoniques au monde.



En tout, plus de 300 chanteurs sont attendus pour donner de la voix cette année. Chaque groupe interprétera un chant avant d’interpréter le hīmene ‘āmui écrit par Mama Iopa. Un livret tiré à 1 500 exemplaires sera remis au public, et le reliquat sera proposé comme chaque année aux enseignants en reo tahiti comme support de travail.