4e édition des Journées polynésiennes du handicap

Si la société joue trop souvent à cache-cache avec le monde du handicap, les fédérations polynésiennes font front commun pour enrayer cette évidence. Réunies jusqu'au 26 avril au parc Aorai Tinihau de Pirae, elles vont permettre à tous de réfléchir à la question du handicap avec plusieurs objectifs : "Cette année, on a axé nos travaux sur les transports. Si on veut que les personnes handicapées puissent s'insérer dans la société, il faut qu'on puisse avoir un transport adapté pour elles" explique Henriette Kamia, présidente de la fédération Te Niu o te Huma.Le transport, la santé ou encore l'insertion sociale, autant de sujets qui seront donc débattus en groupe de travail. En Polynésie, plus de 17 000 personnes seraient porteuses d'un handicap et elles font trop souvent face à des problèmes. Des difficultés financières notamment : "C'est 500 Fcfp par kilomètre en taxi. De chez moi au cabinet médical, j'en ai pour 32 000 Fcfp aller-retour (...) J'ai 80 000 Fcfp environ d'allocation, et cela n'est pas toujours suffisant car j'ai le transport à payer, la cantine, toutes les charges..." nous dit Bernadette Teapehu, une jeune handicapée. "J'attends des solutions au niveau du transport (...) Qu'il y ait des bus publics spécialisés pour des personnes en fauteuil roulant (...) et de payer des frais médicaux moins cher" poursuit-elle.