46 jeunes Polynésiens à Aotearoa : du projet au grand départ

Dès le mois de janvier 2018, l'association A Fano Ra se lance dans une croisade pour financer son projet. Le budget global est établie à près de 11 millions de Fcfp. Les services du Pays, de l'Etat et la commune de Faa'a sont sollicités pour financer le projet à hauteur de 80%, les actions de l'association combleront les 20% restant.

Mais ça, c'est qu'il y a sur le papier. Dans les faits, les actions contribuent finalement au financement de près de 50% du projet. Sur les 9 millions de Fcfp attendus du Haut-commissariat, du Pays et de la commune de Faa'a, seul 5 millions de Fcfp sont obtenus : 3 millions par le biais de la direction générale de l'Education et des Enseignements et 2 millions de Fcfp par le biais de la direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité.

La première aide financière est obtenue dès le premier rendez-vous avec le directeur général de l'Education et des enseignements. La seconde, après un véritable parcours du combattant dans les arcanes de l'administration et une audience auprès du président de la Polynésie pour accélérer le déblocage des fonds, trois jours seulement avant le départ pour la Nouvelle Zélande.