40 ans du décès de Brel : une compagnie lyonnaise à la rencontre des élèves des Marquises

Que reste-il aujourd’hui, 40 ans après le passage de Jacques Brel à Hiva Oa ? Comment son oeuvre résonne-t-elle chez les enfants des Marquises ?La compagnie lyonnaise Antarès va se déplacer pour aller à la rencontre de ces enfants. Et avec eux, créer un spectacle créatif et culturel pour rendre hommage à Jacques Brel qui vécu sur leur terre. Ils vont danser à côté de Jojo, l’avion de Jacques Brel.Le projet sera réalisé dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturel avec des classes de CE1/CE2, CM1 de l'école publique CPS Atuona et les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 de l'école privée Sainte-Anne aux îles Marquises. Les enfants collaboreront avec des professionnels autour de l’élaboration, de la création et la participation d’une oeuvre chorégraphique, le tout en collaboration avec la direction générale de l’Éducation et des Enseignements.L'élaboration du spectacle se fera en 22 ateliers par classe répartis sur 11 semaines. Les travaux des quatre classes auront lieu 2 fois/semaine durant 1h15-1h30.Le spectacle se déroulera à l’Espace Jacques Brel à Atuona (Hiva Oa). Il y a aura 8 représentations, avec à chaque fois une seule classe (25 interprètes). Les 4 classes danseront le même spectacle plusieurs fois et en alternance.180 spectateurs pourront assister à chaque représentation.Le coût global de ce projet est estimé à 78 000 euros (soit environ 9.3 millions de Fcfp). Le coût des déplacements est en partie pris en charge par Air Tahiti et Air Tahiti Nui. La moitié des ateliers est financée par la Direction Générale de l’éducation et des enseignements. Les dépenses directement liées à la création sont en partie financées par le Ministère des Outres –mer et le Ministère de la culture.Mais il reste 7000 euros (soit environ 835 322 Fcfp) à lever afin de financer la totalité du projet. Une campagne de financement participatif a été ouverte sur le site helloasso.