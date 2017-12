4 personnes à bord d’un Poti Marara secourues en mer

Rédaction web avec communiqué

Les 4 personnes, dont deux enfants, avaient pris la mer avec pour seul équipement de communication et de navigation, un téléphone portable. La police municipale de Takume a alerté le JRCC après avoir constaté que le Poti Marara n’était pas parvenu à destination.L’avion Gardian de l’armée a été déployé sur zone, de nuit, sans parvenir à localiser les naufragés en raison des mauvaises conditions météo.Au petit jour, l’appareil a repris les airs, appuyé par l’hélicoptère Dauphin et plusieurs embarcations. Vers 7h20, l’équipage du Gardian a finalement retrouvé le Poti Marara à plus de 20 nautiques de l’itinéraire prévu. Les naufragés ont été hélitreuillés avant d’être transportés sains et saufs à l’aéroport de Makemo.Le JRCC rappelle les consignes de sécurité qui auraient pu éviter cette situation si elles avaient été respectées : d’une part, prévenir le JRCC de toute traversée entre les îles et d’autre part, s’équiper d’une balise de détresse individuelle ainsi que d’instruments de navigation et de communication adaptés afin de ne pas engager la sécurité des personnes transportées mais aussi celle des équipes de recherches lorsque la météo est défavorable.