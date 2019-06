377 000 Fcfp aux jeunes du centre Papa Nui pour leur potager bio

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Cela fait déjà trois ans que la société D’Aucy s'associe au centre. Lors des deux précédentes éditions, l’opération a permis de récolter 370 000 Fcfp et 380 000 Fcfp. Cette année, la société a remis au centre un chèque de 377 000 Fcfp. La somme collectée est destinée au développement du potager, au financement des machines (broyeur, une cuve de récupération d’eau de pluie...) et autres outils de jardinage.Tous souhaitent que ce partenariat perdure. "On les sent vraiment complètement investis, on sent que ce n'est pas une punition. De voir leur sourire et leur épanouissement, cela fait vraiment plaisir (...) On va développer ce partenariat et voir même si on peut faire deux opérations par an pour continuer à financer ces projets" a expliqué Philippe Mergel, le représentant de la marque D’Aucy.Le Centre Papa nui souhaiterait développer son potager, mais il lui faudrait pour cela plus d’espace. L’association Fare Heimanava aimerait aussi pouvoir agrandir le centre qui ne peut recevoir qu’une trentaine de trisomiques. Plusieurs demandes ont été refusées, faute de place.