367 plants de cannabis détruits en 2 jours

Les gendarmes et les mutoi de l'île de Rimatara aux Australes effectuent hebdomadairement un à deux services de recherche de plantation de pakalolo.

Les 4 et 6 août derniers, trois plantations totalisant 367 plants ont été découvertes à Mataura et Amanu, annonce un communiqué. Le cannabis a été arraché et transporté à la brigade pour être détruit par le feu.

Les investigations continuent pour identifier le ou les cultivateurs.