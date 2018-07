36 15 code Arthur & Jarry

Crédit photo : Frédéric Berthet / TF1



À l’époque, Arthur faisait ses premiers pas en tant qu’animateur dans L’émission impossible sur TF1 tandis que Jarry montait pour la première fois sur les planches.



Pour réussir ce pari fou, les 2 compères vont vous téléporter dans un impressionnant double décor représentant les séries cultes de 92. Ils feront des allers et retours avec leurs invités dans l’incroyable cafétéria de « Premier baiser » et dans le cultissime salon cosy du « Prince de Bel air ». Tout au long de la soirée, deux équipes d’invités testeront leurs connaissances sur cette année inoubliable : Kad Merad, Malik Bentalha et Christine Bravo affronteront Ahmed Sylla, Virginie Hocq et Manu Payet.



Mais ce n’est pas tout ! Ils révèleront aussi ce qu’ils faisaient il y a 26 ans. Du petit Ahmed Sylla qui n’avait que deux ans à Kad Merad qui touchait son premier cachet dans la série « Tribunal » les guests partageront leurs souvenirs ! Cartman dévoilera aussi en plateau les plus gros succès du Top 50, les films cultes qui ont marqué l’année ou encore les séries tv phares de l’époque. Il demandera aussi à des enfants s’ils savent à quoi sert une K7, un minitel ou un balladeur. Ça promet !