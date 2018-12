35,9 milliards de Fcfp de crédits accordés au 3e trimestre 2018

La production de crédit aux sociétés non financières (18,2 milliards de Fcfp, +43,6% sur trois mois) est dynamique, tant pour les crédits de trésorerie non échéancée, +62,5%, que pour les crédits d’équipement, +64,9%, en lien avec la mise en place de prêts significatifs en faveur des secteurs des transports, de l’industrie et de l’immobilier. En cumul, la production ressort à 42,5 milliards de Fcfp (+0,4%). La croissance des crédits d’équipement (+12,3%) est compensée par le repli sensible des créances commerciales (-12,4%).