358 millions de francs pour le cantonnement de gendarmes de Faa’a.

Ces 358 millions de francs de travaux « traduisent la volonté du gouvernement de veiller à l’amélioration des conditions de travail des policiers et des gendarmes en favorisant les conditions matérielles de leurs installations » précise un communiqué de Haut-commissariat.Ils serviront à réhabiliter, autrement dit à rénover, le cantonnement de gendarmes mobiles situé dans la commune de Faa’a. Un espace de plusieurs baraquements, dont certains font office de bibliothèque ou d’espace de stockage de document, et d’autres, de logement pour les gendarmes mobiles et mission de seulement quelques mois sur le territoire.