340 kg de cocaïne saisis sur un voilier à Apataki

Selon nos confrères de Polynésie la 1ère , le voilier arrivait de Puka Puka et faisait route vers Tahiti. Il se serait arrêté à Apataki suite à une avarie moteur. Les gendarmes auraient alors demandé à la police municipale de l'atoll de contrôler le navire, et c'est là qu'ils auraient fait la découverte des 340 kg de cocaïne.Les trois marins ont été interpellés et acheminés par avion vers Tahiti, avec la drogue saisie. La navire est arrivé quant à lui ce vendredi matin à Tahiti, où il va être démonté.