30 ans après, le festival des Australes revient à Tahiti

Trente ans après sa première édition en 1989 à Rurutu, l’association "Na Hiro E Pae" décide de reprendre le flambeau et organise cette année la deuxième édition du festival des Australes. Et si le cœur y est, le portefeuille lui ne suit pas forcément. Faute de moyens, les organisateurs ont décidé de célébrer leur culture à Tahiti dans le parc Aora’i Tinihau.



"Les autorités des Australes n'ont pas bougé, ils ont laissé traîner ce festival pendant 30 ans. C'est pour cela qu'on s'est levés, on aime tellement la culture de notre archipel. On ne peut pas attendre, il n'y a pas que les Marquises qui peuvent faire le festival : Nous aussi on va faire notre festival, et à Tahiti. Pourquoi ? Parce que pour aller aux Australes, c'est un coût. Peut-être qu'un jour on le fera là-bas" explique Pierrot Faraire, membre du comité organisateur, qui prévoit de faire un festival des Australes tous les 2 ans désormais.