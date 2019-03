3 tonnes de déchets ramassés à Taravao

Rédaction web avec Thierry Teamo

Car en plus du ramassage, un tri des déchets était également effectué : "Tout ce qu'on peut recycler, on le met dans le bac vert. Et tout le reste, dans le bac gris. Si on trouve des batteries par exemple, on récupère..." explique Teva Taumihau, président de l'association Tamari'i Taravao, et adjoint-éducation au collège de Hitia'a. "Comme le dit Saint-Exupery, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous empruntons la terre de nos enfants. La moindre des choses, c'est de laisser à nos enfants quelque chose de propre et de sain" ajoute Teva.En tout, 3 tonnes de déchets ont été ramassés dont 1,5 tonne de déchets recyclables.