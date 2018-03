2e tour de l'élection municipale à Papara

Reportage de Thomas Chabrol et Esther Parau Cordette

Lors du premier tour, 3 voix seulement séparaient Béatrice Legayic, la candidate orange, de son principal adversaire Putai Tae, soutenu par le gouvernement. A Papara, la campagne de l'entre deux tours a été animée par les piliers des partis. Il ne s'agit que d'une élection communale, mais l'enjeu prend une tout autre ampleur...Béatrice Legayic déclare : "c'est vrai que quelque part les élections municipales de Papara sont aussi importante pour le partie. Sachant qu’en Polynésie il y a beaucoup de commune qui ne sont plus Tahoeraa et je pense qu'avec un maire de Papara orange ça pourrait aider le partie ".Putai Tae, explique que : "le président du pays est venu sur notre meeting. Il n'y a pas que le président, il y a le gouvernement, aux cotés de Rohfritsch aussi qui sont venus nous soutenir...Il y avait presque 700 personnes ce soir là qui sont venues pour me voir. C'est une soutient fort pour moi et le parti A Here ia Papara. "Côté stratégie, les 4 candidats ont maintenu leur cap et aucune alliance ne sera faite pour ce 2e tour, comme l'explique Christelle Leharte : " il y a eu des échanges avant le 1er tour, mais aucune alliance au 2e tour !"Les électeurs maintiendront-ils leurs votes du premier tour ? Dans le jeu politique, le report des voix peut s'avérer essentiel pour se démarquer.Certains électeurs espèrent que le prochain maire ne s'écartera pas des enjeux communaux. Pour eux, Papara n'est pas à conquérir pour servir un grand parti. A l'Assemblée, l'analyse est un peu différente.Les scrutins seront clos à 18h et le dépouillement se fera dans la soirée.