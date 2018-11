2e édition du Taure'a Move, le festival pour tous les jeunes de Tahiti !

Lancé en 2017, le festival Taure'a Move est la fusion de 2 des événements phares de l’ Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) -qui fête cette année ses 40 ans d'existence- : la Journée Internationale de la Jeunesse et le concours de danse Upa Nui. Ce festival rassemble des jeunes autour de villages de prévention, d’animation, d’insertion, d’activités et culturels. L’objectif pédagogique de cet événement est de garder les jeunes occupés en période de vacances scolaires tout en faisant en sorte qu’ils s’informent et s’amusent."Le but est avant tout de se regrouper, mais aussi de faire passer des messages de prévention ou d'insertion, et de pouvoir mieux accompagner les jeunes dans leurs projets individuels" explique Noëlline Parker, présidente de l'UPJ. Des associations seront donc présentes afin de se sensibiliser sur des thèmes sociétaux tels que la lutte contre les addictions, l’obésité, le diabète, la prévention contre l’alcool et les drogues, la protection de l’environnement, la sécurité routière, ou encore la violence faite aux femmes.