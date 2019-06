29 juin : le Tavini commémorera l'annexion de la Polynésie

Rédaction web avec Sophie Guébel

Le parti indépendantiste a organisé une conférence de presse ce jeudi matin pour présenter son nouveau secrétariat général. Le Tavini souhaite redonner une image plus jeune au parti afin de lui donner une nouvelle impulsion.Parmi les projets en cours, la réorganisation des tomite, plus de proximité, le développement de la communication du parti ou encore la mise en place de formations pour les militants.L’occasion pour le parti indépendantiste d’évoquer également la date du 29 juin. Si certains célèbrent la fête de l’autonomie dans deux jours, le Tavini, lui, commémorera l’annexion de la Polynésie. Un jour de deuil pour le parti bleu qui souhaite rendre hommage à ceux qui se sont battus pour rendre sa liberté à la Polynésie. Une commémoration aura lieu de la mairie de Faa’a à la stèle de Tavararo."On va rendre hommage à nos compatriotes qui ont combattu pour préserver notre liberté, la liberté de notre peuple. (...) C'est l'histoire du Pays, pas l'histoire du tavini, reconnue aussi par le gouvernement. (...) Ce n'est qu'une partie de la Polynésie qui a été annexée ce jour là et cela s'est conclu en 1901 par l'annexion de toute la Polynésie. Pour nous, le 29 juin est une journée de deuil puisque c'est ce jour là qu'on a perdu notre liberté. On n'a pas donné notre liberté, on l'a perdue par la force des armes et par le sang", explique Vanina Crolas, nouvelle secrétaire générale du Tavini qui souligne : "Nous avons beaucoup de respect et ça notre président n'arrête pas de le rappeler. Ce n'est pas le peuple français qui est en cause. C'est l'Etat français qui nous a pris notre pays qui a été ravis par les armes."Le gouvernement a invité à la commémoration organisée par le tavini.