25 kg de viande de tortue saisis à la gare maritime

D’après un communiqué

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la direction régionale des douanes de Polynésie française a mis en œuvre des contrôles renforcés au niveau de la gare maritime qui a consisté en une vérification systématique des passagers et du fret des navires présents. Les deux brigades d'intervention avaient été mobilisées avec la présence de plus de 15 agents, accompagnés d'une équipe cynophile.Un individu était interpellé aux environs de 4 heures du matin, les douaniers ayant découvert près de 5 kg de viande de tortue dans sa glacière. Cette marchandise a été saisie. La personne sera convoquée ultérieurement, elle encourt une forte amende.Peu après, vers 6 h 20, lors du contrôle à quai du fret d'un navire à son arrivée à Papeete en provenance des îles Sous-le-Vent, les agents des douanes découvrent une autre glacière renfermant près de 20 kg de viande de tortue. Les agents des douanes ont rédigé un procès verbal pour infraction à la législation sur la Convention de Washington sur le commerce international de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, la tortue faisant partie des espèces protégées en Polynésie. Une enquête a été ouverte et confiée à la direction de la sécurité publique de Papeete pour identifier le destinataire de la marchandise de fraude.Le code de l'environnement (article LP 124-81) de Polynésie française prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement en cas d'infraction et une amende d'1 million de francs. Ces dispositions sont doublées en cas de récidive.Avec ces deux saisies, la douane de Polynésie dépasse déjà largement ses résultats de 2017 qui s'élevaient à 7,2 kg pour l'ensemble de l'année.