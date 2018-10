25 infractions de non respect du Stop recensées en 1 heure à Puurai

Des accidents ont régulièrement lieu à Puurai selon la gendarmerie. Et parfois, il s'agit d'accidents graves...

Mercredi pendant une heure, la gendarmerie s'est donc postée sur la route de Puurai, entre EDT et la RDO pour une "opération spécifique de lutte contre le non respect de l'arrêt obligatoire à un Stop".



En l'espace d'à peine une heure, les gendarmes ont relevé "25 infractions de non respect de l'arrêt obligatoire. Soit environ une infraction toutes les deux minutes."



La gendarmerie annonce que des opérations de ce type seront réalisée régulièrement à Tahiti et Moorea. Les autorités rappellent par ailleurs que "d’après l’article R.415-6 du Code de la Route, le non respect de la signalisation dite "stop" est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable […] encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois an au plus, du permis de conduire […]."



Rédaction web