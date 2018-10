240 nouveaux bus à Tahiti d'ici 2020

Le contrat prévoit aussi que l’entreprise RTCT reprenne le personnel de Maeva Transports, RTU, TTCO et NTCE. Selon Willy Chung Sao, il y aura 240 chauffeurs. Au fur et à mesure des livraisons de bus, la SAS RTCT compte créer au minimum 40 autres emplois à l’horizon 2025.Quant à la tarification, une formule d’abonnement à un tarif peu élevé est prévue pour rendre le réseau plus attractif, notamment par le moyen de certaines réductions à caractère social décidées par le Pays.La SAS RTCT prévoit également de s’équiper de moyens les plus modernes pour assurer la lisibilité, la ponctualité et la fiabilité du réseau :- l‘information voyageurs sera homogène, reconnaissable, ergonomique, facile à comprendre avec en particulier des versions en tahitien ;- les véhicules seront équipés de GPS pour avoir une connaissance des kilométrages parcourus, pour suivre leur localisation. La géolocalisation permettra, également, d’informer en temps réel l’usager en attente à l’arrêt de bus, sur son smartphone, de l’arrivée du prochain bus, et sur les temps d’attente.- le système de billets proposé sera facile d’utilisation pour le voyageur en particulier en situation de correspondance.- l’offre sera attractive en termes de qualité de service (fréquences, amplitude, temps de parcours, confort des véhicules et lieux d’attente) ;- les niveaux de service seront renforcés afin de tenir compte des besoins en heures de pointe et en heures creuses. Avec, selon le type de ligne, élargissement de l’amplitude journalière et des périodes de circulation.