2018, une année "exceptionnelle" pour le trafic aérien en Polynésie

En octobre dernier, Aéroport de Tahiti dévoilait les chiffres du trafic aérien pour le 3e trimestre 2018. Record de fréquentation dans les aéroports de Polynésie et une hausse de 16% du trafic passagers international.Les chiffres sur l'année publiés ce mercredi confirment la tendance : avec l'arrivée de United airlines le 30 octobre, l'effet French Bee et le vol supplémentaire de Hawaiian airlines, on compte 25 798 passagers supplémentaires fin 2018. La croissance du trafic international s'établit à +10.4%.