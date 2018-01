200 passagers du Sea Princess en proie à une épidémie de gastro entérite

L'information a été révélée par la presse du Pacifique et par le Figaro : 200 passagers du Sea Princess ont contracté une gastro entérite lors d'une croisière entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le navire a effectué une tournée de 14 jours et sept arrêts en Nouvelle-Zélande, en passant par le parc national de Fiordland, Dunedin et Akaroa.



A bord du navire de croisière : 2000 passagers et 900 membres d'équipage. "Près de 200 personnes ont été infectées par le virus", a déclaré le porte-parole du Metro North Hospital dans un communiqué. "Des procédures d'assainissement appropriées et des mesures de contrôle des épidémies ont été mises en place et sont en cours de réalisation à Brisbane."



Il ajoute : «Les mesures prises à bord durant la campagne ont permis de réduire le nombre de nouveaux cas signalés et les passagers ont été remerciés d'avoir respecté les directives sanitaires, notamment le lavage régulier des mains et l'utilisation de désinfectants».



Les tarifs d'une croisière à bord du Sea Princess varient entre 200 000 à 600 000 francs Pacifique.

Rédaction web