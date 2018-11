200 enfants des quartiers prioritaires pour la finale de Milo Day

​Depuis 2013, Nestlé Polynésie organise l’Aito Milo, un événement dédié aux jeux de ballons : football, rugby, beach soccer... Ce tournoi sportif a pour objectifs d'encourager les enfants à pratiquer une activité physique régulière tout en s’amusant, et de renforcer le lien social entre les membres du quartier et les quartiers entre eux. Car à moins de faire partie d’un club, les opportunités sont rares pour les enfants de faire du sport en équipe et de participer à des compétitions. Il y a donc un réel besoin d’encourager les enfants des quartiers prioritaires même les plus isolés, à s’organiser pour pratiquer un sport. "Tout le monde n'a pas la chance de partir durant les vacances scolaires et cela donne aux enfants une occasion de se réunir et de faire du sport" explique Stéphane Mailion, directeur général de Nestlé Polynésie.



Pour cette 5ème édition, les organisateurs avaient choisi de mettre en avant la pratique du football. Chaque enfant issu des différents quartiers défendait ainsi les couleurs des pays qualifiés. Et après trois journées de compétition qui ont eu lieu les mois précédents, les cinq quartiers vainqueurs se sont affrontés ce mercredi 7 novembre lors de la grande finale du Milo Day, au stade Fautaua. Chaque équipe était composée de 10 enfants répartis en 2 catégories : les Toa pour les enfants de 7 à 9 ans ; et les Aito pour les enfants de 10 à 12 ans.