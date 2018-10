200 chômeurs dans la "course à l'emploi" jeudi

Rédaction web

Et ces demandeurs d'emploi ne collecteront pas uniquement des offres pour le secteur qui les intéressent, mais pour l'ensemble des participants. Car le but de cette journée est de ramener un maximum de propositions d’embauches, mais aussi de découvrir les entreprises d’une commune, de connaître les potentialités d’emplois sur le marché, de découvrir et se familiariser avec le monde de l’entreprise etc.La démarche privilégie le travail en équipe en allant à la rencontre de recruteurs. Une manière d'éviter le blocage du "ça fait honte". Cette démarche permet également de sortir de son isolement en rencontrant des personnes dans la même situation, de renforcer sa confiance en soi et de dynamiser sa recherche d’emploi.Les offres récoltées seront affichées dès le 18 octobre après-midi à la présidence et seront consultables avec accès privé aux participants dès le 20 octobre dans les cellules emploi des communes.