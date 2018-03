20 nouveaux aides-soignants polynésiens

Ce diplôme est le fruit de 11 mois d’études à l’institut de formation des professionnels de santé Mathilde Frébault. La formation se découpe sur deux enseignements ; théoriques et cliniques qui sont dispensés par des infirmières formatrices et des professionnels du domaine médico-légal mais également celui de la santé. Les étudiants ont aussi l’opportunité de faire des stages dans des établissements sanitaires et médico-sociaux. Des stages dont le suivi est assuré par des aides-soignants formés au tutorat par l’Institut de santé Mathilde Frébault.



Les élèves doivent ensuite valider l’ensemble des compétences liées au métier pour pouvoir obtenir le diplôme. Cette année ils sont 20 à avoir réussi. 19 d’entre eux étaient boursiers et un était issu de la promotion professionnelle du Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF).15 de ces nouveaux aides-soignants ont été intégrés dans les services du CHPF, et les autres sont à la Direction de la santé.



Depuis 2010, cette formation au métier d’aide-soignant a pu accueillir 8 promotions pour un total de 160 élèves.