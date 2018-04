191 personnes engagées pour la mise sous pli des bulletins et programmes

Rédaction web avec Naea Bennett

191 personnes ont été recrutées spécialement pour la mise sous pli des documents électoraux. Le Sefi a permis le recrutement de la grande majorité de ces vacataires. Six d’entre eux viennent des ateliers pour la réinsertion des personnes handicapés.Au total, 206 000 bulletins et professions de foi ont été préparés par les différents partis politiques. Ces documents sont soumis au contrôle d’une commission de propagande et seront adressés à tous les électeurs.Le haut-commissaire de la République, René Bidal, a fait le déplacement dans la matinée pour s’assurer du bon fonctionnement de cette opération.Une partie de ces enveloppes est en cours de distribution. Pour les îles dépourvues d’aéroport comme Hereheretue, Tematangi ou Rapa, le matériel électoral leur sera largué par avion.Le dimanche 22 avril, les électeurs pourront voter avec l’un des bulletins reçus chez eux ou en choisir un dans l’isoloir.