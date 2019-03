17 établissements scolaires au concours de Orero

Le succès était au rendez-vous ce jeudi au jardin de Pomare. Plus d’un millier d’élèves ont participé à l’événement : des collégiens, des lycéens et des élèves des Centres de jeunes adolescents (CJA). La plupart venaient de Tahiti, mais certains étaient scolarisés à Moorea, Rurutu ou encore à Hao.



"Je me suis très bien préparée mais c'était difficile. Ma grand-mère m'a aidée. Mon Orero parlait d'une guerrière qui est née lorsque la pluie tombait, et sa mère était allongée sur la plage. (...) Sa mère était un requin qui gardait le pito de Amanu. Et quand sa fille est née, elle a dansé sur la chanson que j'ai chanté" explique Teuru Hirirau, étudiante de Amanu.



Les élèves avaient d’autant plus de mérite qu’ils étaient tous les auteurs de leur texte. "On a eu un petit manque pour se préparer car mes élèves étaient souvent en stage, et la spécificité des îles, c'est qu'il y a les rapatriements et donc on rate quand même beaucoup de semaines de répétitions (...) En un mois, les élèves ont eux-mêmes écrit les textes et composé les chansons" nous dit Teura Camelia Marakai, professeure de langue et de culture au lycée professionnel de Hao.