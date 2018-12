14,2 milliards Fcfp d’investissements en 2019

- Interconnexion centre 15 et centre de traitement des appels sur le 18

- Construction et équipement du centre médical de Maupiti

- Construction d’un centre de formation sanitaire et social (étude)

- Renforcement de l’activité de chimiothérapie dans les hôpitaux de proximité

- Développer la filière anatomopathologie



> La défense contre les eaux



Poursuite du programme de protection des berges avec un budget de 609 millions de Fcfp répartis sur 4 projets :

- Renforcement des berges de rivière et du littoral sur Tahiti

- Travaux d'aménagement de l'aval de la rivière Tevihonu (acquisition foncière)

- Protection contre la houle du réseau routier de Bora Bora

- Confortement des berges de la rivière Hanapaaaoa à Hiva Oa



> Les infrastructures aéroportuaires



Poursuite de la mise aux normes des aéroports territoriaux avec un budget de 580 millions de Fcfp répartis sur 2 projets :

- Aérodrome de Kaukura : mises aux normes CHEA et rénovation de la piste, des bretelles et du parking avions

- Mise aux normes du balisage diurne et signalisation verticale des aérodromes - T6



> La recherche et l’innovation



- Travaux et équipement du centre de recherche polynésien Innoventomo