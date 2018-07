14 juillet : des perturbations à prévoir

La fête nationale, c'est ce samedi 14 juillet. A cette occasion, des perturbations de la circulation sont à prévoir. Pour cette journée, il est demandé aux usagers de ne pas stationner leur véhicule de minuit à 18 heures dans toute l'avenue Pouvana'a A Oopa, dans la portion de rue des poilus tahitiens située entre l’académie tahitienne et la Direction de la sécurité publique (DSP), dans la rue du Bataillon du Pacifique, dans la portion de l’avenue du Petit Thouars située entre le parking Tarahoi et la vice-présidence.



Tout véhicule contrevenant sera retiré par les services de sécurité.



La circulation sur l'avenue du Bataillon du Pacifique sera interdite de 15h30 à 18 heures et jusqu'à la fin du défilé, ainsi que sur l'avenue Pouvana'a a O'opa.



De 12 heures à 18 heures, c'est sur la portion qui va de l'intersection de l'avenue du commandant Destremeau et de l'avenue du général De Gaulle au rond-point que les véhicules ne seront pas autorisés.



De 15h30 à 18 heures, cette interdiction concernera la portion allant du rond-point de la présidence à la gendarmerie nationale.



Les résidents de Sainte-Amélie seront autorisés à emprunter, en sens inverse, la rue du docteur Cassiau, située entre le Mac Donald et le parking Tarahoi, ainsi que la rue Dumont d’Urville pour accéder à leur domicile de 15h à 16h15.