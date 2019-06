14 candidats pour la 1ere journée du casting Nescafé star

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Quatorze talents se sont présenté ce samedi pour la première journée du casting du concours Nescafé star. Des participants motivés : les membres du jury ont été surpris par la progression d’anciens participants revenus tenter l’aventure. Le répertoire varié, et parfois local, de certains prétendants a également séduit. "Pour les prochaines auditions, je pense qu'on aura plus de monde. Les gens attendent toujours le dernier moment (...) Je trouve que cette année on a de bons candidats. (...) C'est un bon cru", se réjouit Bruno Demougeot, chef d'orchestre et membre du jury du castingDepuis 6 ans, ce concours permet de faire émerger de nouvelles voix et constitue un tremplin. Raimana Barrer, Maveana, Fred Garbutt et Lia sont passés par ces studios l’an dernier avant de prendre leur envol. "C'est un bon tremplin et ça motive d'autres jeunes à venir après (...) J'insiste pour que les jeunes qui ne se sont pas encore décidés viennent : on est là pour vous entourer et vous motiver à faire ce qu'on aime le plus : la musique !"Il vous reste encore deux samedis pour venir dans les studios de Tahiti Nui Télévision afin de tenter de faire partie des 16 finalistes de l’aventure Nescafé Star.