13 ceintures décernées au championnat de Polynésie de boxe en open

En tout, ce sont 13 ceintures de champions de Polynésie Open qui ont été ce décernées vendredi 9 novembre à la salle Louis Babo Aitamai à Fautaua. En lever de rideaux, cinq combats baby boxe et un combat éducatif ont été proposés au public. Ensuite, place aux 13 finales des boxeurs confirmés qui se sont affrontés sans casques et en 3 rounds de 3 minutes pour les garçons. Tandis que les filles s’opposaient en 3 rounds de 2 minutes avec casque. Des plateaux de qualité marqués par le retour de nombreux champions après un long moment d’absence.Et les boxeurs avaient les dents longues pour arracher le titre ! Car il n’y avait pas que les ceintures de champion en jeu. La victoire était aussi déterminante pour accéder aux championnats de France et être présélectionné pour les jeux du Pacifique . Chaque rencontre était engagée, des coups durs et plusieurs combats se sont terminés avant la limite.