12e Tortue d'or pour Arue, découvrez le palmarès

Six catégories de Tortues d’or ont été retenues pour cette 14e édition :

• les communes adhérentes du syndicat Fenua Ma ;

• les communes des îles éloignées, clientes du syndicat ;

• les entreprises ;

• les hôtels ;

• les établissements scolaires ;

• et les manifestations publiques.



"Entre 2017 et 2018, il y a eu une augmentation de la quantité des déchets du bac vert déposés par les habitants et les entreprises. (...) On a de moins en moins d'erreurs constatées -à peine 13%- sur les déchets déposés dans les bacs verts. (...) Les gens ont bien compris que les déchets devaient être propres pour être déposés dans les bacs verts. On a également une belle performance et augmentation des quantités de verres récupérés dans les bornes à verre" explique Benoît Layrle, directeur de Fenua Ma. Et si la réussite des communes est une question de volonté, c'est aussi une question de moyens : "les communes doivent mettre en place des bacs récents, propres et bien équipés, des véhicules qui fonctionnent et qui respectent le calendrier prévu" poursuit Benoît.



Entre fin 2019 et début 2020, devrait être réétudié la composition des déchets des habitants, et il y aura donc une nouvelle base de statistiques et des performances, ce qui pourrait changer la donne pour certaines communes du classement.