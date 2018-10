11e congrès d’A Ti’a i Mua : "Nous préparons notre relève"

Un couronnement et une accolade en toute sobriété : c’est ainsi que le bureau exécutif d'A Ti’a i Mua a décidé de renouveler sa confiance à Jean-Marie Yan Tu pour diriger la confédération syndicale. Un moment important partagé avec d’anciens secrétaires généraux comme Bruno Sandras également membre fondateur du syndicat.



Avec plus de 18 ans d’expérience syndicale et malgré un profond attachement à la cause des salariés Piko Yan Tu fonde aussi beaucoup d’espoir sur la jeunesse. Bien que privé de ses fonctions durant quatre ans après sa condamnation dans l’affaire des emplois fictifs sous la présidence de Gaston Flosse, c’est sans surprise que Piko a été porté par ses pairs. Parmi ses priorités, la refonte du code du travail ou encore la cherté de la vie. "On n'a pas de problème avec les organisations syndicales. Faire une intersyndicale, ça se discute, mais on est aussi très bien seuls. On avance mieux qu'en étant avec les autres pour faire n'importe quoi (...) On n'a plus rien à prouver en faisant des grèves. Le dialogue est primordial. Pourquoi faire grève quand tu as réussi à négocier ? " a déclaré Piko. Il confirme que pour le moment, A Ti’a i Mua ne compte pas de nouveaux adhérents des autres centrales. "Bien que lors des élections de la fonction publique, je pense qu'il y a des gens du FO qui ont voté pour nous, sans pour autant adhérer" a-t-il ajouté.