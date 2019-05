11 costumes de ori Tahiti déjà réalisés par Te Nati, plateforme récompensée à la Startup cup 2018

Imaginer votre costume de Ori Tahiti en ligne... C'est ce que propose Te Nati, la plateforme de Poerani Albert et Justine Restelli. Ces deux passionnées de danse se sont rencontrées durant le Heiva i Tahiti 2017. Mais le concept est né un peu plus tard.



Poerani raconte que c'est à Paris que l'idée, qui lui paraissait d'abord farfelue, lui est venue. La jeune femme s'est inscrite à l'atelier de Moorea pour la première édition de la Startup cup Polynésie. Elle a décroché le prix du jury. Une aubaine : elle a remporté un accompagnement par l'incubateur Prism.

De son côté, Justine a une idée similaire : Tahiti ori shop. Les deux jeunes femmes se rejoignent finalement sur un seul projet : Te Nati.



Te Nati est pour l'instant opérationnel via les réseaux sociaux. Les jeunes femmes ont déjà réalisé 11 costumes pour le Heiva i Paris notamment pour la troupe O tahiti Nui, gagnante du premier prix en Otea groupe. Les danseurs contactent Te Nati via Facebook, instagram ou par mail. Un questionnaire leur est ensuite envoyé pour recueillir un maximum d'informations. Puis, vient le dessin, et la réalisation par des artisans locaux dont Heiani Créations, Teani Frachon, Pearls by Corrion...