10 Polynésiens peuvent candidater pour passer leur BTS Maintenance Industrielle en France

Dans le cadre du dispositif "Contrat de Professionnalisation", le Groupe Engie, l’Adom et L’ENSIATE reconduisent la formation en alternance en France de BTS Maintenance Industrielle et sollicitent de nouveau chacune de ses filiales des collectivités ultra-marines afin de présenter leurs candidats pour la session 2019-2021.



EDT Engie lance donc un appel à candidatures pour ce cursus en France qui débouche sur un diplôme de BTS Maintenance Industrielle, de niveau III reconnu par l’Etat, accessible à une vingtaine d’ultramarins dont dix places sont prévues pour des Polynésiens.



Ce projet constitue pour des jeunes du fenua une chance de suivre un programme de formation en France à la pointe de l’innovation dans des domaines aussi variés que : la mécanique, pneumatique, électricité, automatismes/capteurs, froid et climatisation, instrumentation-régulation, diagnostic, sécurité, maintenance, encadrement d’équipes, etc.