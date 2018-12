1 an de prison ferme pour avoir menacé sa famille avec un fusil harpon

Tout serait parti d'une rallonge que l'individu interpellé aurait tiré de la maison de sa mère vers la route pour alimenter son appareil à musique. Son frère de 10 ans son cadet, s'y serait opposé, et les deux hommes en seraient rapidement venus aux mains. La matriarche serait alors sortie de la maison pour les raisonner.



La situation aurait ensuite dégénéré : l'individu aurait tenté de jeter une bouteille de bière puis un parpaing sur son frère et sa mère. Il leur aurait ensuite jeté une pierre. Les personnes présentes auraient aidé la mère et le frère à attacher l'individu pour l'empêcher de blesser quelqu'un. Mais il se serait libéré et aurait saisi dans sa chambre son fusil harpon pour menacer son frère et sa mère. Il a déclaré aux gendarmes s'être souvenu d'un conseil de son père qui lui aurait dit un jour : "si tu es bourré, prends ton fusil harpon et tue-le".