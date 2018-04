1/4 de finale de la O-League : Dragon vs Lautoka en direct WEB

Crédit photo : OFC/Massimo ColombiniAprès avoir terminé à la première place de la poule B de l’OFC Champions League, l’AS. DRAGON jouera son quart de finale face au deuxième club de la poule C, Lautoka FC, originaire de Fidji. Les joueurs de Timiona Asen auront l’avantage de jouer à domicile le samedi 7 avril à 20h00 au stade Pater, et pourront compter sur les encouragements de leurs fans et des 2116 participants du Festival des Îles.Sur TNTV, le match sera diffusé en livestreaming sur www.tntv.pf , sur l’application mobile, ainsi qu’en Live Facebook sur la page de la chaîne . Ce match sera également diffusé à la télé le soir même, à 22h35. Les joueurs de l’AS. DRAGON parviendront-ils à décrocher leur ticket pour les demi-finales ? Réponse sur TNTV