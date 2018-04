​Vidéo - Une sculpture sacrée découverte sur un chantier

Rédaction web

Ce hameçon surgi des temps anciens, pour eux, c’est celui de la légende de Maui. L’hypothèse devra être scientifiquement prouvée avant d’être validée. Mais au musée, l’arrivée du hameçon n’est pas passée inaperçu : les pannes électriques s’enchaînent, et de nombreux employés sont malades.« Je ne suis pas superstitieuse, mais c’est vrai que ça fait beaucoup de phénomènes nouveaux et étranges » s’inquiète Miriama Bonno.Elle n’est pas la seule à être perturbée par cette découverte. Le propriétaire du terrain, Hugo Savoy, vient d’apprendre qu’il habite sur un ancien marae. La moitié de son terrain est désormais inaccessible en raison des fouilles, et tous ses travaux sont suspendus. « Je viens d’acheter, et je ne suis même pas sûr de pouvoir habiter là » déplore-t-il.Le British Museum de Londres, le Bishop Museum de Hawaï et le Musée du Quai Branly ont déjà fait connaître leur intérêt pour cette pièce, qui pourrait se négocier entre 50 et 100 millions de francs Pacifique. Et encore beaucoup plus, si des pouvoirs particuliers lui étaient attribués…