​Vidéo - Patutiki remporte le prix du jury du 16ème FIFO

Le film Anote's Ark de Matthieu Rytz raconte le destin tragique des Kiribati, des îles condamnées à être submergées par l’océan à cause du réchauffement climatique, et dont la population se prépare à émigrer.



« Ce qui nous a beaucoup frappés, c’est qu’un petit archipel dans un endroit complètement isolé se retrouve victime du réchauffement climatique, et comme le dit le Président des Kiribati, on s’est plus préoccupé de sauver les ours polaires que les habitants de l’archipel des Kiribati » a déclaré le président du jury, l’historien et romancier Carl Aderhold.



Le prix du public a été attribué à Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises, un premier film puissant sur cette tradition interdite pendant plusieurs décennies, aujourd’hui en pleine renaissance.



« On voulait montrer la profondeur spirituelle qui se cache derrière ces symboles, qui ont un succès international : on les voit à la télé, sur des acteurs, sur des footballeurs, qui n’en connaissent pas forcément l’origine et le sens, et c’était très important pour nous de montrer que ces symboles viennent des Marquises » a expliqué Heretu Tetahiotupa, coréalisateur de ce film avec Christophe Cordier.