​Un jeune scootériste meurt à Titioro

La famille lance un appel à témoin pour savoir plus précisément ce qui s’est passé. Mais selon les témoignages rapportés à la famille, les deux amis sortaient d’une soirée, vers 3 heures du matin. Le premier aurait modifié sa trajectoire pour éviter un dos d’âne, et son ami, qui roulait à grande vitesse, l’aurait percuté par derrière. Le premier scootériste est légèrement blessé, le deuxième est décédé.Le jeune homme qui a perdu la vie venait de passer le concours de gendarmerie, et devait partir en février pour cette nouvelle vie.