​Un enfant meurt à Bora Bora après une piqûre de poisson-pierre

Rédaction web

Le jeune garçon a été pris en charge par les secours à Bora Bora, puis évasané vers l’hôpital du Taaone. Mais il n’a pas survécu à ses blessures, et est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, selon la gendarmerie.L’enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de ce drame, mais la cause du décès ne fait pas de doute. Une information révélée par nos confrères de Polynésie Première.En cas de piqûre de poisson-pierre, il faut bien sûr appeler les secours. Mais aussi approcher la blessure d'une source de chaleur, qui détruit le venin. Il est donc conseillé d'immerger la partie du coeur piquée dans un récipient d'eau chaude. S'il n'est pas possible de faire chauffer de l'eau sur place, toute autre source de chaleur peut convenir.